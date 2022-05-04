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Пименов считает, что «Манчестер Сити» пройдёт «Реал» в полуфинале Лиги чемпионов

04 Мая 2022 • 18:34 Комментировать
Реал Мадрид
...
Манчестер Сити
3.05 4.20 2.18
Через 3 ч. 10 мин.

Бывший нападающий «Динамо» Руслан Пименов поделился ожиданиями от ответного полуфинального матча «Реал» - «Манчестер Сити».

«С одной стороны, «Реал» играет дома при своих болельщиках. С другой стороны, проигрывает в один мяч. Наверное, «Манчестер Сити» чуть ближе к проходу», - приводит слова Пименова «Спорт-Экспресс».

Напомним, первая встреча между командами, которая проходила в Манчестере, завершилась победой хозяев со счётом 4:3. Сегодня, 4 мая состоится ответный матч в Мадриде. Встреча пройдет на стадионе «Реала» «Сантьяго Бернабеу», начало – в 22:00 мск.

Стоит отметить, что «сливочные» подошли к этому матчу в ранге победителя чемпионата Испании.  


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РЕАЛ МАДРИД МАНЧЕСТЕР СИТИ
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04.05  22:00 Реал Мадрид ... Манчестер Сити 3.30 3.70 2.16
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