Пименов считает, что «Манчестер Сити» пройдёт «Реал» в полуфинале Лиги чемпионов

Бывший нападающий «Динамо» Руслан Пименов поделился ожиданиями от ответного полуфинального матча «Реал» - «Манчестер Сити».

«С одной стороны, «Реал» играет дома при своих болельщиках. С другой стороны, проигрывает в один мяч. Наверное, «Манчестер Сити» чуть ближе к проходу», - приводит слова Пименова «Спорт-Экспресс».

Напомним, первая встреча между командами, которая проходила в Манчестере, завершилась победой хозяев со счётом 4:3. Сегодня, 4 мая состоится ответный матч в Мадриде. Встреча пройдет на стадионе «Реала» «Сантьяго Бернабеу», начало – в 22:00 мск.

Стоит отметить, что «сливочные» подошли к этому матчу в ранге победителя чемпионата Испании.