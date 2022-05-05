Линекер: «Этот футбол чертовски хорош!»

Во втором полуфинальном ответном матче Лиги чемпионов мадридский «Реал» принимает в домашнем матче «Манчестер Сити». Матч перешел в стадию дополнительного времени, и Гари Линекеру, бывшему бомбардиру чемпионата мира 1986 года, чертовски нравится происходящее на футбольном поле. Он продолжает комментировать игру во всех своих социальных сетях.

- Это то, почему этот спорт столь чертовски хорош, особенно на таком уровне. Потому что он непредсказуем! Как можно не любить футбол? - вопрошает Линекер.

Следить за событиями полуфинального матча можно по нашей ссылке на онлайн-трансляцию.