Хосеп Гвадиола в очередной раз потерпел фиаско с «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов. В рамках ½ финала нынешнего розыгрыша подопечные испанского специалиста проиграли мадридскому «Реалу» и завершили еврокубковую кампанию.

Футбольный агент Дмитрий Селюк нашел причину неудач Пепа. По его мнению, во всем виновато проклятие, которое преследует Гвардиолу после конфликта с Яя Туре.

«Не трогайте африканцев! «Сити» выиграет ЛЧ, если Яя войдет в штаб Гвардиолы. Пеп обидел Туре, сейчас ему все возвращается», - приводит слова агента «Спорт-экспресс».

«Манчестер Сити» в первом матче победил «Реал» со счетом 4:3, однако на выезде потерпел поражение в овертайме – 1:3.