Месси — о камбэке «Реала»: «Я не могу в это поверить, мне нехорошо»

Бывший нападающий «Манчестер Сити» Серхио Агуэро рассказал о реакции форварда «ПСЖ» Лионеля Месси на камбэк «Реала» в ответном матче Лиги чемпионов против «горожан» (3:1 дв).

Во время видеотрансляции на YouTube-канале вместе с другим экс-игроком сборной Аргентины и «Манчестер Сити» Карлосом Тевесом Агуэро рассказал о сообщении от Месси, в котором было написано: «Прекратите, чёрт возьми…Что здесь происходит? Я действительно не могу в это поверить. Мне нехорошо».

Напомним, «Реал» сумел забить дважды уже в компенсированное арбитром время, переведя игру в овертайм. А в дополнительное время Карим Бензема вывел «сливочных» в финал турнира, реализовав пенальти.

В решающем матче команде Карло Анчелотти предстоит встретиться с «Ливерпулем». Финал пройдёт в Париже на стадионе «Стад де Франс» 28 мая.