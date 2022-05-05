Фанаты «Манчестер Сити» недовольны ещё одним потерянным сезонов в Лиге чемпионов

После окончания ответного полуфинального матча Лиги чемпионов между «Реалом» и «Манчестер Сити», по итогам которого мадридский клуб вышел в финал, обсуждение игры перенеслось в социальные сети.

Фанаты «Сити» не смогли сдержать своего разочарования. Вот несколько сообщений.

Один фанат написал: «Еще один потерянный сезон в Лиге чемпионов, как мы вообще его проиграли после перевеса в два гола! Очень обидно!»

Другой добавил: «Некоторые из этих игроков были на высоте весь сезон. Но сегодня было ужасное выступление. Я не виню Пепа. Игроки подводят его и КДБ».

В то время как другие решили отдать должное «Реалу», сказав: «Слава Мадриду. Они реализовали свои шансы после того, как «Манчестер Сити» быстро потерял преимущество в два мяча».

«Сити» уступил по сумме двух встреч «Реалу» со счетом 6:5, ведя по ходу матча и пропустив три гола в компенсированное время и в овертайме.