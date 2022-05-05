Черданцев: «Даже жена меня ругает: «Никогда не говори ничего заранее!»

Комментатор Георгий Черданцев рассказал о своей работе на ответном полуфинальном матче Лиги чемпионов «Реал» — «Манчестер Сити» (3:1 дв).

Напомним, в конце второго тайма при счёте 1:0 в пользу «горожан» Черданцев заявил, что зрителей ожидает английский финал главного клубного турнира Европы. Однако сразу после этого «Реал» забил дважды и перевёл игру в дополнительное время, где в итоге вырвал победу.

«У меня есть минус, от которого не могу никак избавиться. Меня даже жена ругает: «Никогда не говори ничего заранее!» Давным-давно мои прогнозы, с которыми я слава богу закончил, стали притчей в языцех», — приводит слова Черданцева Sports.ru.

«Реал» превзошёл «Манчестер Сити» по сумме двух встреч (6:5) и вышел в финал Лиги чемпионов, где 28 мая встретится в «Ливерпулем». Матч пройдёт в Париже на стадионе «Стад де Пренс».