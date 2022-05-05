Анчелотти рассказал, каким видеороликом мотивировал игроков «Реала» перед матчем

Наставник мадридского «Реала» Карло Анчелотти раскрыл детали подготовки своей команды к сегодняшней игре.

Ранее стало известно, что перед выходом на поле команде было показано мотивационное видео. После победы Анчелотти рассказал о содержании данного видеоролика.

«В этом видео были показаны все наши камбеки в текущем сезоне – их было восемь. Задача выполнена», – заявил итальянский специалист.

Мадридский «Реал» вышел в финал Лиги чемпионов, уступая по ходу всех трёх противостояний в рамках плей-офф. В поединке с «Манчестер Сити» команда добилась победы с общим счётом 6:5, перевернув ход битвы на последних минутах основного времени.

В финале «Реал» сыграет против «Ливерпуля».