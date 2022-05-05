«Спартак» высмеял вылет «Манчестер Сити» из Лиги чемпионов

Пресс-служба московского «Спартака» в социальных сетях отреагировала на неудачу «Манчестер Сити» в ответном матче ½ финала Лиги чемпионов против мадридского «Реала» (1:3 д.в.).

«Хотим подтвердить, что у нашего клуба такое же количество трофеев в Лиге чемпионов, как у «Манчестер Сити», - гласит пост «красно-белых».

Подопечные Хосепа Гвардиолы были очень близки к выходу в финал, однако пропустили два гола в самой концовке встречи, переведя игру в овертайм. В дополнительное время судьбу путевки в финал решил Карим Бензема, реализовавший пенальти.

В финале турнира сойдутся «Реал» и «Ливерпуль».