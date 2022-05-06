Пети рассказал, чего не хватает Гвардиоле для победы в Лиге чемпионов

Бывший полузащитник «Барселоны» и сборной Франции Эмануэль Пети поделился мнением о методах работы главного тренера «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолы.

Напомним, 4 мая «горожане» завершили свои выступления в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов, уступив мадридскому «Реалу» по сумме двух встреч (5:6). Отметим, что Гвардиола не может выиграть главный клубный турнир Европы с 2011 года.

Пети считает, что основная проблема «Манчестер Сити» заключается в психологии.

«Он настолько одержим своими принципами, что забывает о свободе игроков на поле, которая не менее важна. Гвардиола не может её предоставить», — приводит слова Пети RMC Sport.