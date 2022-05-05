Рио Фердинанд: «Манчестер Сити» так и не сумел взять игру под свой контроль»

Во втором полуфинальном ответном матче Лиги чемпионов мадридский «Реал» принимал в домашнем матче «Манчестер Сити». Англичане вышли вперед за пятнадцать минут до конца игры, однако после этого пропустили дважды, матч перетек в дополнительное время, где «Реал» дожал соперника.

Рио Фердинанд, бывший футболист «Манчестер Юнайтед» и английской сборной, поделился своим мнением по итогам игры.

- Каждый раз «Реал» отбрасывал «Манчестер Сити» назад. За два матча я так и не увидел того, что «Манчестер Сити» берет игру под свой контроль. «Реал» всегда давал понять, что готов создавать моменты. А «Сити» и так все время был на пределе. Качество игры и характера «Реала» говорит само за себя, - цитирует Фердинанда BT Sports.