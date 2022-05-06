Игрока «Манчестер Сити» затравили в соцсетях за пост в поддержку «Реала»

Хавбек «Манчестер Сити» Джек Грилиш столкнулся с волной критики в соцсетях за пост восьмилетней давности. Оказывается, когда-то полузащитник написал в своем аккаунте «Hala Madrid!» в поддержку «сливочных».

Как информирует Talksport, английские фанаты начали «травить» игрока за это послание после вылета «горожан» из Лиги чемпионов. Из-за обрушившейся волны хейта Грилиш был вынужден удалить сообщение, оставленное в далеком 2014 году.

«Манчестер Сити» уступил «Реалу» по сумме двух матчей в ½ финала Лиги чемпионов. В первом поединке команда Грилиша победила со счетом 4:3, однако на выезде невероятным образом проиграла 1:3 в овертайме.