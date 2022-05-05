Анчелотти заявил, что в овертайме главное - психология, а не тактика

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти заявил после игры с «Манчестер Сити», что на последних минутах игры главным фактором является психология. «Реал» заканчивал основное время с четырьмя нападающими. Это позволило команде сравнять счет по сумме двух встреч и перевести игру в овертайм.

«В дополнительное время психологическая часть была самой важной. Мы просто хотели хорошо контролировать ситуацию и хорошо защищаться, потому что в тот момент у нас было психологическое преимущество», - сказал Анчелотти.

Нападающий «Реала» Родриго вышел на замену и забил два гола в компенсированное время. В овертайме форвард Карим Бензема вывел с пенальти мадридский клуб в финал Лиги чемпионов.