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Чемпионат Испании. Ла Лига

Кроос рассказал, как помогал делать замены Анчелотти в матче с «Манчестер Сити»

05 Мая 2022 • 14:54 Комментировать
Реал Мадрид
3:1
Манчестер Сити
окончен после доп. времени

Полузащитник «Реала» Тони Кроос заявил, что консультировал наставника Карло Анчелотти во второй половине ответного полуфинального матча Лиги чемпионов с «Манчестер Сити».

«У тренера были некоторые сомнения по поводу того, кого выпускать, а кого нет. Мы, игроки, ведь тоже смотрим футбол. Это позволяет немного обменяться идеями», - сказал Кроос в интервью DAZN.

«Реал», благодаря вышедшему со скамейки Родриго, смог в компенсированное время восстановить разницу в счете, а в овертайме вырвать победу и выйти в финал Лиги чемпионов.

«Это очень хорошо описывает Анчелотти и то, почему с командой всегда все хорошо. Это выдающееся достижение. В конце концов, он решает, но его, конечно, интересует и наше мнение», - добавил Кроос.

В финале Анчелотти и его игроки встретятся с «Ливерпулем». Игра состоится 28 мая в Париже.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Карло Анчелотти Тони Кроос
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