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Чемпионат Испании. Ла Лига

Модрич: «Нас не волнует чемпионский коридор от «Атлетико», мы сосредоточены на завтрашней игре»

03 Мая 2022 • 14:44 Комментировать
Реал Мадрид
...
Манчестер Сити
2.95 4.10 2.15
04.05 22:00

Полузащитник мадридского «Реала» Лука Модрич рассказал, что его команда не думает о чемпионском коридоре от «Атлетико», так как все мысли направлены на завтрашний матч полуфинала Лиги чемпионов против «Манчестер Сити».

«Нас не волнует чемпионский коридор от «Атлетико», мы сосредоточены на завтрашней игре», – заявил Модрич на пресс-конференции перед ответной игрой с «Манчестер Сити».

Напомним, ранее центральный защитник мадридского «Атлетико» поздравил «Реал» с победой в чемпионате, но заявил, что «матрасники» не планируют устраивать своим соперникам чемпионский коридор, так как этот жест был бы неуважением к собственным болельщикам.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Атлетико Мадрид Манчестер Сити Лука Модрич
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РЕАЛ МАДРИД МАНЧЕСТЕР СИТИ
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