Модрич: «Нас не волнует чемпионский коридор от «Атлетико», мы сосредоточены на завтрашней игре»

Полузащитник мадридского «Реала» Лука Модрич рассказал, что его команда не думает о чемпионском коридоре от «Атлетико», так как все мысли направлены на завтрашний матч полуфинала Лиги чемпионов против «Манчестер Сити».

«Нас не волнует чемпионский коридор от «Атлетико», мы сосредоточены на завтрашней игре», – заявил Модрич на пресс-конференции перед ответной игрой с «Манчестер Сити».

Напомним, ранее центральный защитник мадридского «Атлетико» поздравил «Реал» с победой в чемпионате, но заявил, что «матрасники» не планируют устраивать своим соперникам чемпионский коридор, так как этот жест был бы неуважением к собственным болельщикам.