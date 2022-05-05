Макманаман: «Манчестер Сити» вылетел самым брутальным образом»

Во втором полуфинальном ответном матче Лиги чемпионов мадридский «Реал» принимал в домашнем матче «Манчестер Сити». Англичане вышли вперед за пятнадцать минут до конца игры, однако после этого пропустили дважды, матч перетек в дополнительное время, где «Реал» дожал соперника. Теперь в финале Лиги чемпионов сыграют «Ливерпуль» и мадридский «Реал».

Стив Макманаман, бывший футболист «Ливерпуля» и «Реала», поделился своим мнением о матче. Он шокирован тем, что произошло на поле и считает, что «Манчестер Сити» потерпел очень жестокое поражение.

- Мне было понятно, что у «Манчестер Сити» есть проблемы в этом турнире, но они вылетели самым брутальным способом. Я не думал, что все закончится таким образом. Если «Реал» выиграет и в финале у «Ливерпуля», это будет самая великая победа в истории турнира, - считает Макманаман, цитируемый BT Sport.