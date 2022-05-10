«Манчестер Сити» избежал наказания от УЕФА

УЕФА «простит» «Манчестер Сити» за неявку игроков на пресс-конференцию после ответной игры Лиги чемпионов против «Реала».

На послематчевое общение с журналистами не пришел ни один футболист «Сити». Главный тренер «горожан» Хосеп Гвардиола объяснил, что игроки были слишком подавлены вылетом из Лиги чемпионов.

Обычно, УЕФА налагает штраф на клуб за неявку игроков. Однако, на этот раз «Манчестер Сити» отделался легче. Как объяснили в УЕФА, если подобное нарушение происходит в первый раз, клубу выносят только предупреждение.

«Манчестер Сити» вылетел из Лиги чемпионов, уступив в полуфинальном противостоянии «Реалу» по сумме двух встреч со счетом 5:6.