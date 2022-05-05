Вальверде о победе над «Манчестер Сити»: Это был сумасшедший вечер

Уругвайский полузащитник «Реала» Федерико Вальверде поделился с журналистами своими эмоциями после выхода мадридской команды в финал Лиги чемпионов.

Вальверде сказал, что это был просто сумасшедший вечер, который всем игрокам «королевского клуба» запомнится надолго. Уругваец отметил, что футболисты «Реала» бились до самого конца, а огромную роль в победе над «Сити» сыграли болельщики, которые гнали игроков вперед.

Напомним, что мадридская команда одержала трудовую победу над «Манчестер Сити» со счётом 3:1 и добыла путёвку в финал Лиги чемпионов.