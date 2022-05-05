Пять игроков «Ливерпуля» попали в команду недели Лиги чемпионов

На этой неделе прошли ответные матчи полуфинальной стадии Лиги чемпионов сезона-2021/2022. По их итогам пресс-служба УЕФА определила 11 лучших футболистов недели.

Лучшим голкипером был признан Тибо Куртуа. В линию обороны включены Кайл Уокер, Виргил ван Дейк и Трент Александер-Арнольд. Полузащита: Рияд Марез, Фабиньо, Садио Мане и Франсис Коклен. Трио нападающих составили Карим Бензема, Луис Диас и Родриго.

Напомним, что по результатам полуфинальных матчей в финал турнира пробились мадридский «Реал» и «Ливерпуль». Клубы поспорят за европейскую корону 28 мая на стадионе «Стад де Франс».