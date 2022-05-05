Дзола: «Нелегко быть в ситуации «Сити», команда не сделал ничего плохого»

Бывший нападающий сборной Италии Джанфранко Дзола встал на сторону игроков «Манчестер Сити» после их поражения от «Реала» в ответном матче полуфинала Лиги чемпионов.

«Сити не сделал ничего плохого. Возможно, они могли забить больше голов в первом матче. Они допустили несколько мелких ошибок, но, если честно, ничего серьезного. Нелегко быть в такой ситуации», - сказал Дзола в интервью итальянским СМИ.

Он также похвалил игру «Реала».

«Чем больше я вижу игру этой команды, тем больше удивляюсь их способности делать экстраординарные вещи», — добавил Дзола.

«Реал» обыграл «Манчестер Сити» в полуфинальном противостоянии по сумме двух встреч со счетом 6:5 и вышел в финал турнира.