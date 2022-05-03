Анчелотти назвал заявку «Реала» на матч с «Манчестер Сити»

Тренерский штаб мадридского «Реала» во главе с итальянцем Карло Анечелотти представил заявку команды на ответную встречу ½ финала Лиги чемпионов против «Манчестер Сити». В данный список включены 23 футболиста.

Заявка «Реала»: Куртуа, Лунин, Фуидиас, Карвахаль, Милитао, Алаба, Вальехо, Начо, Марсело, Менди, Кроос, Модрич, Каземиро, Вальверде, Васкес, Себальос, Камавинга, Бензема, Асенсио, Йович, Винисиус, Родриго, Мариано.

Напомним, что ответная встреча между испанским и английским грандами состоится в среду, 4 мая, в Мадриде. Первый поединок, который прошел на Туманном Альбионе, завершился красочной победой «горожан» со счетом 4:3.