Анчелотти: «Реал» не случайно оказался в полуфинале»

Наставник мадридского «Реала» Карло Анчелотти оценил выступление своей команды в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов. Итальянец отметил, что его коллектив не случайно дошёл до стадии полуфинала.

«Реал» не случайно оказался в полуфинале. Невозможно делать это из года в год по счастливому стечению обстоятельств. Кроме удачи у вас должно быть что-то ещё. Возможно, вера, характер, личность», – заявил Анчелотти на пресс-конференции перед ответным матчем полуфинала Лиги чемпионов против «Манчестер Сити».

Напомним, что в первом матче «Реал» проиграл подопечным Хосепа Гвардиола на «Этихаде» со счётом 3:4. Ответная игра стартует завтра в 22:00 по московскому времени на «Сантьяго Бернабеу».