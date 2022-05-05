Матч «Реала» с «Манчестер Сити» сравнили с легендарным поражением «Баварии» в 1999 году

Во втором полуфинальном ответном матче Лиги чемпионов мадридский «Реал» принимал в домашнем матче «Манчестер Сити». Англичане вышли вперед за пятнадцать минут до конца игры, однако после этого пропустили дважды, матч перетек в дополнительное время, где «Реал» дожал соперника.

Оливер Холт, известный английский телекомментатор и спортивный журналист, заявил, что игра напомнила ему легендарный поединок между «Манчестер Юнайтед» и «Баварией». Тогда немцы вели до 90-й минуты со счетом 1:0 благодаря голу Баслера уже в дебюте игры, но подопечные Алекса Фергюсона забили два мяча в добавленное время и вырвали победу в Лиге чемпионов.