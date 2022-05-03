Гвардиола поздравил Анчелотти с победой в Ла Лиге

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поздравил своего коллегу по мадридскому «Реалу» Карло Анчелотти с победой в чемпионате Испании. Напомним, что на прошлых выходных «королевский клуб» оформил 35-й титул Ла Лиги, разгромив у себя дома «Эспаньол» со счётом 4:0.

«Хочу поздравить Анчелотти с победой в чемпионате Испании, я также делал это раньше, сейчас это сделал он. Я восхищаюсь им. Он был во множестве стран и построил много замечательных команд», – сказал Гвардиола на пресс-конференции в преддверии матча против «Реала».

Напомним, что Анчелотти недавно стал первым тренером в истории, которому удалось выиграть чемпионский титула в каждой из топ-5 лиг Европы.