Бензема установил рекорд Лиги чемпионов по голам в ворота клуба одной страны

Во втором полуфинальном ответном матче Лиги чемпионов мадридский «Реал» принимал в домашнем матче «Манчестер Сити». Вновь крайне неприятно для англичан на поле действовал французский нападающий Карим Бензема, который не так давно уничтожал «Челси» - сперва он ассистировал Родриго в эпизоде с первым голом «Реала», после чего реализовал пенальти в начале дополнительного времени и стал, таким образом, автором решающего гола в матче.

В общей сложности Бензема забил в ворота английских команд в текущем сезоне Лиги чемпионов уже семь мячей - и это новый рекорд турнира. В финале Лиги чемпионов сыграют «Ливерпуль» и мадридский «Реал».