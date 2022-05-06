Анчелотти рассказал, как мотивировал футболистов «Реала» перед ответным матчем с «Манчестер Сити»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти рассказал, как мотивировал своих подопечных перед ответным матчем 1/2 финала Лиги чемпионов с «Манчестер Сити» (3:1 дв).

Итальянский специалист признался, что показывал футболистам «сливочных» видео с камбэками, которые «Реал» совершил по ходу нынешнего сезона.

«В видео были все восемь камбэков. Оно закачивается фразой: «Ещё одного не хватает». И мы это сделали», — приводит слова Анчелотти Marca.

Напомним, «Реал» превзошёл «Манчестер Сити» по сумме двух встреч (6:5) и вышел в финал турнира, где 28 мая встретится с «Ливерпулем».

По ходу ответной встречи с «горожанами» «сливочные» уступали со счётом 0:1. Для спасения, подопечным Анчелотти нужно было забивать дважды. «Реал» сделал это уже в добавленное арбитром время — дубль оформил Родриго. А в овертайме Карим Бензема вывел свою команду в финал Лиги чемпионов, реализовав пенальти.