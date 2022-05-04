Оуэн предсказал победу «Манчестер Сити» в полуфинале Лиги чемпионов

Бывший нападающий сборной Англии Майкл Оуэн в своей колонке для BetVictor предсказал победу «Манчестер Сити» в ответном полуфинальном матче Лиги чемпионов против мадридского «Реала».

«Если «Сити» будет играть так, как они играли в Манчестере, я думаю, они выиграют. Атмосфера в Мадриде будет потрясающей, и «Реал» постарается перехватить инициативу. Впрочем, это должно пойти на руку «Сити», и я чувствую, что англичане выиграют со счетом 2:1», - написал Оуэн.

Ответная игра между «Реалом» и «горожанами» состоится в среду, 4 мая, в Мадриде. Первый матч закончился со счетом 4:3 в пользу английского клуба.