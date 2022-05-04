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Лига чемпионов

Пирес рассказал, чего ждёт от матча «Реал» - «Манчестер Сити»

04 Мая 2022 • 09:37 Комментировать
Реал Мадрид
...
Манчестер Сити
2.95 4.10 2.15
Через 10 ч. 46 мин.

Известный в прошлом французский полузащитник Робер Пирес поделился ожиданиями от ответной игры между мадридским «Реалом» и «Манчестер Сити» в рамках полуфинальной стадии Лиги чемпионов.

«Команды провели великолепный первый матч. Соперники очень похожи стилистически. Обе команды часто ошибаются в обороне. За их противостоянием очень интересно наблюдать. Мне больше нравятся матчи со счетом 4:3, а не 0:0. В этой паре хороший накал», - цитирует Пиреса пресс-служба УЕФА.

В первом матче «горожане» обыграли «сливочных» со счетом 4:3. Ответная встреча состоится в Мадриде 4 мая.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Манчестер Сити Робер Пирес
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РЕАЛ МАДРИД МАНЧЕСТЕР СИТИ
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04.05  22:00 Реал Мадрид ... Манчестер Сити 3.30 3.70 2.16
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