Пирес рассказал, чего ждёт от матча «Реал» - «Манчестер Сити»

Известный в прошлом французский полузащитник Робер Пирес поделился ожиданиями от ответной игры между мадридским «Реалом» и «Манчестер Сити» в рамках полуфинальной стадии Лиги чемпионов.

«Команды провели великолепный первый матч. Соперники очень похожи стилистически. Обе команды часто ошибаются в обороне. За их противостоянием очень интересно наблюдать. Мне больше нравятся матчи со счетом 4:3, а не 0:0. В этой паре хороший накал», - цитирует Пиреса пресс-служба УЕФА.

В первом матче «горожане» обыграли «сливочных» со счетом 4:3. Ответная встреча состоится в Мадриде 4 мая.