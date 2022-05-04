Марез забил свой 24-й гол в сезоне – это второй показатель среди всех игроков клубов АПЛ

Рияд Марез проводит свой самый результативный сезон в карьере.

Гол, забитый в ворота мадридского «Реала» в полуфинальном матче Лиги чемпионов на «Сантьяго Бернабеу», стал для алжирского вингера 24-м во всех турнирах текущего сезона. Это второй показатель среди всех футболистов, представляющих Английскую премьер-лигу, после Мохамеда Салаха, забившего 30 мячей за «Ливерпуль».

Рияд Марез провёл 44 матча за «горожан» в нынешней кампании. Он отличился 11 раз в матчах чемпионата, 7 раз – в Лиге чемпионов и ещё 6 раз – в кубке Англии и кубке Лиги.

Контракт Мареза с «Манчестер Сити» истекает следующим летом.