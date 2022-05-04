Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Лига чемпионов

Марез забил свой 24-й гол в сезоне – это второй показатель среди всех игроков клубов АПЛ

04 Мая 2022 • 23:59 Комментировать
Реал Мадрид
3:1
Манчестер Сити
окончен после доп. времени

Рияд Марез проводит свой самый результативный сезон в карьере.

Гол, забитый в ворота мадридского «Реала» в полуфинальном матче Лиги чемпионов на «Сантьяго Бернабеу», стал для алжирского вингера 24-м во всех турнирах текущего сезона. Это второй показатель среди всех футболистов, представляющих Английскую премьер-лигу, после Мохамеда Салаха, забившего 30 мячей за «Ливерпуль».

Рияд Марез провёл 44 матча за «горожан» в нынешней кампании. Он отличился 11 раз в матчах чемпионата, 7 раз – в Лиге чемпионов и ещё 6 раз – в кубке Англии и кубке Лиги.

Контракт Мареза с «Манчестер Сити» истекает следующим летом.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Манчестер Сити Мохамед Салах Рияд Марез
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
окончен после доп. времени Реал Мадрид 3:1 Манчестер Сити 3.05 4.30 2.15
Все матчи
Новости
Сегодня, 05 Мая
01:17 · Лига чемпионов
Бензема установил рекорд Лиги чемпионов по голам в ворота клуба одной страны
01:15 · Лига чемпионов
Бензема - второй в истории Лиги чемпионов по количеству голов в полуфиналах
01:09 · Лига чемпионов
Куртуа – о победе над «Сити»: «Объяснение одно – это «Реал»
00:54 · Лига чемпионов
«Реал» - первая команда, которая проиграла матч на каждой стадии плей-офф, но вышла в финал Лиги чемпионов
00:49 · Лига чемпионов
Куртуа признан лучшим игроком полуфинального матча Лиги чемпионов между «Реалом» и «Манчестер Сити»
00:46 · Лига чемпионов
Анчелотти расплакался после финального свистка в матче против «Манчестер Сити»
00:43 · Лига чемпионов
Анчелотти установил рекорд по количеству финалов Лиги чемпионов среди тренеров
00:39 · Лига чемпионов
«Ливерпуль» и «Реал» в рекордный третий раз встретятся в финале Лиги чемпионов
00:36 · Лига чемпионов
Амброзини – о камбеке «Реала»: «Это необъяснимо»
00:23 · Лига чемпионов
Бензема повторил рекорд Роналду по голам в плей-офф Лиги чемпионов
00:17 · Лига чемпионов
Родриго - первый вышедший на замену автор дубля «Реала» в матче Лиги чемпионов с 2018 года
00:13 · Лига чемпионов
«Реал» прорвало - видео гола Бензема 1 видео
00:12 · Лига чемпионов
Родриго – первый игрок, забивший дважды на 90-й минуте в плей-офф Лиги чемпионов
00:08 · Лига чемпионов
Линекер: «Этот футбол чертовски хорош!»
00:04 · Лига чемпионов
Из-за албанского флага на «Сантьяго Бернабеу» возникли беспорядки
Все новости
Рекомендуем