Только Роналду чаще выходил в старте в полуфиналах Лиги чемпионов, чем Кроос

Полузащитник мадридского «Реала» Тони Кроос – один из самых частых гостей в полуфинальной стадии в истории Лиги чемпионов.

Сегодняшний выход в старте стал для 32-летнего немца 16-м в карьере в полуфинальной стадии Лиги чемпионов – это второй результат в истории турнира. Лидером по выходам с первых минут в полуфинальных поединках самого престижного еврокубка является Криштиану Роналду – у португальца 21 матч.

Мадридский «Реал» с Тони Кроосом принимает на своём поле английский «Манчестер Сити». В первом матче верх взяли «горожане» – 4:3.

Футболист сборной Германии проводит свою 11-ю игру в текущем розыгрыше Лиги чемпионов. На его счету 2 забитых мяча.