Пеле обратился к бразильцу Родриго, сделавшему дубль в матче с «Манчестер Сити»

Легендарный бразильский футболист Пеле в своих социальных сетях посвятил пост форварду «Реала» Родриго.

Напомним, в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов против «Манчестер Сити» нападающий Родриго спас «Реал», забив два гола после 90-й минуты. Тем самым его голы перевели игру в дополнительно время, где «сливочные» вырвали победу со счётом 3:2.

«Я всегда знал, что наступит день, когда я поздравлю тебя, друг. Для тех, кто усердно работает и любит своё дело, нет других вариантов. Ты талантлив, и принесёшь ещё много радости», - написал Пеле в социальных сетях.

В финале Лиги чемпионов, который пройдёт в Париже, «Реал» сыграет против «Ливерпуля».

«Красные» в своём полуфинале победили «Вильярреал» по сумме двух встреч. В первом матче команда Юргена Клоппа победила со счётом 2:0, а во втором оказалась сильнее со счётом 3:2.