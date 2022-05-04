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Лига чемпионов

«Сити» может стать третьей командой в истории еврокубков с четырьмя подряд победами над «Реалом»

04 Мая 2022 • 21:22 Комментировать
Реал Мадрид
0:0
Манчестер Сити
3.05 4.20 2.18
1-й тайм

«Манчестер Сити» может покориться уникальное достижения в личных встречах с мадридским «Реалом».

«Горожане» одержали три победы подряд в поединках со «сливочными». Сегодня команды поспорят за путёвку в финал Лиги чемпионов – и если «Сити» вновь возьмёт верх, то повторит достижение, которое ранее покорялось лишь двум командам в истории: только амстердамский «Аякс» (с 1973 по 1995 год) и мюнхенская «Бавария» (с 2000 по 2002) обыгрывали «Реал» в четырёх еврокубковых встречах подряд. Об этом сообщает Opta.

Первый матч противостояния «Манчестер Сити» – «Реал» завершилось домашней победой англичан со счётом 4:3. Победитель дуэли встретится в финале с «Ливерпулем».

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Манчестер Сити
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РЕАЛ МАДРИД МАНЧЕСТЕР СИТИ
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Идет 13 минута Реал Мадрид 0:0 Манчестер Сити 3.30 3.70 2.16
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