«Сити» может стать третьей командой в истории еврокубков с четырьмя подряд победами над «Реалом»

«Манчестер Сити» может покориться уникальное достижения в личных встречах с мадридским «Реалом».

«Горожане» одержали три победы подряд в поединках со «сливочными». Сегодня команды поспорят за путёвку в финал Лиги чемпионов – и если «Сити» вновь возьмёт верх, то повторит достижение, которое ранее покорялось лишь двум командам в истории: только амстердамский «Аякс» (с 1973 по 1995 год) и мюнхенская «Бавария» (с 2000 по 2002) обыгрывали «Реал» в четырёх еврокубковых встречах подряд. Об этом сообщает Opta.

Первый матч противостояния «Манчестер Сити» – «Реал» завершилось домашней победой англичан со счётом 4:3. Победитель дуэли встретится в финале с «Ливерпулем».