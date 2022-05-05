Ловчев: «Команда Гвардиолы лучше всех играет в футбол, но ей не хватило характера»

Бывший игрок «Спартака» и сборной СССР Евгений Ловчев рассказал, за счёт чего «Реал» прошёл «Манчестер Сити» в полуфинале Лиги чемпионов.

«Команда Гвардиолы лучше всех играет в футбол. Одно дело учить именно футболу, и совсем другое — характеру и терпению. А у «Реала» сам тренер и Бензема — люди с большим характером», — приводит слова Ловчева «Чемпионат».

Напомним, «Реал» одолел «Манчестер Сити» по сумме двух встреч (6:5) и вышел в финал турнира, где встретится с «Ливерпулем». Решающий матч состоится в Париже 28 мая нынешнего года. Напомним, что эти соперники уже встречались между собой в финале 2018 года, и тогда победу одержали «сливочные» (3:1).