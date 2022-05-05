Бензема и Родриго затащили «Реал» в финал Лиги чемпионов: «Сити» вёл, но снова пропустил три и проиграл в Мадриде

«Реал» принимал «Манчестер Сити» в рамках полуфинала Лиги чемпионов.

Неделю назад «Реал» и «Манчестер Сити» выдали матч-шедевр на «Этихад Стэдиум» с семью голами (4:3 в пользу «горожан»), несметным количеством красивых атак, торжеством атакующего футбола. Зрители ждали продолжение банкета на «Сантьяго Бернабеу», ведь нынешние «Реал» и «Манчестер Сити» представляют собой просто торжество атакующего футбола. А проигрывающий в двухраундовой дуэли Мадрид на выходных оформил чемпионский титул и поднял себе настроение.

Многие ждали продолжение феерии, устроенной в Манчестере, но команды решили сыграть прагматичнее. С первых минут была видна нацеленность на разрушение – «Сити» пытался удержать инициативу и минимальный перевес, «Реал» тоже не форсировал события. Зато градус борьбы был максимален. Уже в дебюте игры случилась первая потасовка – Лапорт упал и схватился за лицо, хотя Модрич толкнул его в грудь. По жёлтой карточке получили оба участника эпизода.

В середине первого тайма «Сити» стрельнул двумя моментами. Сначала Бернарду Силва сольным проходом обострил, убрал Каземиро и как раз из-под него пробил в ближний угол – выручил Тибо Куртуа. Затем Габи Жезус попробовал свои силы ударом со средней дистанции, чуть-чуть не попав в «девятку». «Реал» не уступал «Сити», но первый стоящий момент создал только на старте второго тайма. Правда, в этом эпизоде мог сразу же счёт открыть.

Тони Кроос как рукой забросил мяч направо. Там разогнался Дани Карвахаль и своевременно прострелил, Винисиус опередил опекунов и обязан был заносить мяч в ворота с пары метров, но умудрился не попасть в створ ворот. Далее игра надолго завязла. Столкновений больше, чем осмысленных комбинаций, из-за травм и усталости пошли замены. Так Родриго сменил Крооса, а травмированного Уокера и уставшего Де Брёйне – Зинченко с Гюндоганом.

И вот только двойную замену произвёл Гвардиола, как его команда открыла счёт. Как раз свежий Илкай разогнал атаку передачей на Бернарду. Силва отдал на правый полуфланг, где мощным выстрелом в ближний угол разрядил свою пушку Рияд Марез – 0:1. Казалось, этот гол потушил мадридский «Реал». Без эмоций «сливочные» докатились до 90-й минуты, когда вспыхнул Родриго. Просто воспылал игрок, появившийся в середине второго тайма.

Сначала молодой бразилец замкнул прострел Бензема, а затем – навес Карвахаля. Дубль Родриго и 2:1 за две минуты в компенсированное время. «Реал» удивительным образом сумел прорваться в овертайм. Волшебство продолжилось в первом дополнительном тайме: Лапорт снёс Карима Бензема в центре штрафной площади, сам же пострадавший хладнокровно реализовал второй пенальти за два матча с «Сити». «Горожане» рук не опустили. На 105-й уже минуте опасно пробил Фил Фоден – Куртуа отразил мяч в сторону, но на добивании оказался Фернандиньо, которому сантиметров не хватило для гола.

Снова «Реал» забил «горожан» три мяча, что на сей раз хватило для победы. С общим счётом 6:5 сильнее «галактикос», именно они и шагнули в финал Лиги чемпионов, где их уже ждет «Ливерпуль». Английского финала не будет.