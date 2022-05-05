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Лига чемпионов

Бензема и Родриго затащили «Реал» в финал Лиги чемпионов: «Сити» вёл, но снова пропустил три и проиграл в Мадриде

05 Мая 2022 • 00:37 Комментировать (118)
Реал Мадрид
3:1
Манчестер Сити
окончен после доп. времени

«Реал» принимал «Манчестер Сити» в рамках полуфинала Лиги чемпионов.

Протокол игры  
Реал Мадрид 3:1Манчестер Сити
  73'Марез Рияд (0:1)
(1:1) Родриго90'   
(2:1) Родриго90'   
(3:1) Бензема Карим95'   
Куртуа ТибоКарвахаль Даниэль   65'Милитао Эдер   84'Начо ФернандесМенди ФерланМодрич Лука   9'  75' (Асенсио Марко (  75') Каземиро Карлос  75' (Камавинга Эдуардо (  75') Кроос Тони  68' (Родриго (  68') Вальверде Федерико   90'Бензема Карим  104' (Себальос Дани (  104') Винисиус Жуниор
Запасные: Васкес ЛукасЙович ЛукаФуйдиас ТониДиас МарианоМарсело ВиераЛунин АндрейВальехо ХесусАлаба Давид
Эдерсон МораесУокер Кайл  72' (Гюндоган Илкай (  72') Диаш РубенЛапорт Эмерик   9'Канселу ЖоауСилва БернардуРодри Эрнандес  99' (Стерлинг Рахим (  99'   101') Де Брёйне Кевин  72' (Зинченко Александр (  72'   113') Марез Рияд  85' (Фернандиньо Фернандо (  85') Жезус Габриэль  78' (Грилиш Джек (  78') Фоден Фил
Запасные: Макати ДжонПалмер КоулАке НатанИган-Райли КонрадСтеффен ЗакариЛавия РомеоКарсон Скотт
04 мая. Стадион "Сантьяго Бернабеу" (Мадрид).

 

Неделю назад «Реал» и «Манчестер Сити» выдали матч-шедевр на «Этихад Стэдиум» с семью голами (4:3 в пользу «горожан»), несметным количеством красивых атак, торжеством атакующего футбола. Зрители ждали продолжение банкета на «Сантьяго Бернабеу», ведь нынешние «Реал» и «Манчестер Сити» представляют собой просто торжество атакующего футбола. А проигрывающий в двухраундовой дуэли Мадрид на выходных оформил чемпионский титул и поднял себе настроение.

Многие ждали продолжение феерии, устроенной в Манчестере, но команды решили сыграть прагматичнее. С первых минут была видна нацеленность на разрушение – «Сити» пытался удержать инициативу и минимальный перевес, «Реал» тоже не форсировал события. Зато градус борьбы был максимален. Уже в дебюте игры случилась первая потасовка – Лапорт упал и схватился за лицо, хотя Модрич толкнул его в грудь. По жёлтой карточке получили оба участника эпизода.

В середине первого тайма «Сити» стрельнул двумя моментами. Сначала Бернарду Силва сольным проходом обострил, убрал Каземиро и как раз из-под него пробил в ближний угол – выручил Тибо Куртуа. Затем Габи Жезус попробовал свои силы ударом со средней дистанции, чуть-чуть не попав в «девятку». «Реал» не уступал «Сити», но первый стоящий момент создал только на старте второго тайма. Правда, в этом эпизоде мог сразу же счёт открыть.

Тони Кроос как рукой забросил мяч направо. Там разогнался Дани Карвахаль и своевременно прострелил, Винисиус опередил опекунов и обязан был заносить мяч в ворота с пары метров, но умудрился не попасть в створ ворот. Далее игра надолго завязла. Столкновений больше, чем осмысленных комбинаций, из-за травм и усталости пошли замены. Так Родриго сменил Крооса, а травмированного Уокера и уставшего Де Брёйне – Зинченко с Гюндоганом.

И вот только двойную замену произвёл Гвардиола, как его команда открыла счёт. Как раз свежий Илкай разогнал атаку передачей на Бернарду. Силва отдал на правый полуфланг, где мощным выстрелом в ближний угол разрядил свою пушку Рияд Марез – 0:1. Казалось, этот гол потушил мадридский «Реал». Без эмоций «сливочные» докатились до 90-й минуты, когда вспыхнул Родриго. Просто воспылал игрок, появившийся в середине второго тайма.

Сначала молодой бразилец замкнул прострел Бензема, а затем – навес Карвахаля. Дубль Родриго и 2:1 за две минуты в компенсированное время. «Реал» удивительным образом сумел прорваться в овертайм. Волшебство продолжилось в первом дополнительном тайме: Лапорт снёс Карима Бензема в центре штрафной площади, сам же пострадавший хладнокровно реализовал второй пенальти за два матча с «Сити». «Горожане» рук не опустили. На 105-й уже минуте опасно пробил Фил Фоден – Куртуа отразил мяч в сторону, но на добивании оказался Фернандиньо, которому сантиметров не хватило для гола.

Снова «Реал» забил «горожан» три мяча, что на сей раз хватило для победы. С общим счётом 6:5 сильнее «галактикос», именно они и шагнули в финал Лиги чемпионов, где их уже ждет «Ливерпуль». Английского финала не будет.

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Евро-Футбол.Ру,
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окончен после доп. времени Реал Мадрид 3:1 Манчестер Сити 3.05 4.30 2.15
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