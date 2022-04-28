Заслуженный тренер РСФСР Борис Игнатьев поделился в интервью «Евро-Футбол.Ру» мнением по поводу результатов первых полуфинальных матчей Лиги чемпионов.

- «Ливерпуль» обыграл «Вильярреал» 2:0 в первом матче полуфинальной стадии между этими командами. Ожидаемый для вас результат?

- Это ожидаемо. И до матча было предположение, что англичане сильнее, мощнее и статуснее. Так и оказалось. «Ливерпуль» диктовал свои условия. Он делал все гораздо лучше, основательнее. Подбор игроков у него качественнее. Отсюда и результат, и все, что с ним связано: количество ударов по воротам, контроль мяча и так далее. Англичане могут только посетовать на то, что забили мало. А испанцы, наверное, могут выдохнуть, что пропустили по такой игре всего два мяча. «Ливерпуль» победил заслуженно и я думаю, что он будет играть в финале.

- Вас не удивило, что испанцы даже ни разу в створ не пробили?

- Это говорит о том, что качество игры «Ливерпуля» не позволило «Вильярреалу» делать даже такие простые вещи, как удары по воротам. Тут все понятно.

- Как думаете, теперь можно говорить, что «Бавария» и «Ювентус» просто недооценили «Вильярреал», поэтому и уступили?

- Конечно, недооценка могла быть. Но «Ливерпуль» сильнее прошлых соперников «Вильярреала». Так что с одной стороны можно предположить, что «Бавария» и «Ювентус» сами виноваты, что халатно отнеслись к испанскому клубу, но с другой стороны, «Ливерпуль» сейчас выглядит на голову сильнее тех клубов.

- Получается, «Вильярреал» где-то прыгнули выше головы, забравшись так высоко в Лиге чемпионов?

- Так можно сказать про прыгуна в высоту. А результаты испанцев заслужены, потому что они вышли в полуфинал честно. Но сейчас они просто явно уступают своему сопернику.

- Во вторник «Манчестер Сити» одолел «Реал» 4:3. Как оцените этот результат?

- Качество игры - что-то запредельное. Оно не поддается никаким сравнениям с тем футболом, в котором мы живем. Увидеть такую игру - большое счастье для всех любителей футбола. Игра стоит за гранью понимания. И даже не играет роли, кто выиграл. Это не российские клубы и мы ни за кого не болеем. Но все, что происходило на поле – сказка. В любом случае в этой игре на какую-то йоту сильнее оказались англичане. Я питаю особые чувства к качеству игры «Манчестер Сити». Но нужно поаплодировать обоим клубам. Хотя есть одно но: в обороне оба соперника играли плохо. Была некая излишняя направленность на атакующие действия. Поэтому строгости и дисциплины по игре в обороне не было. Команды плохо выполняли вои функциональные обязанности в защите. Этим соперникам просто нравится искать счастье у чужих ворот.

- Кто из этой пары выйдет в финал и кого бы вам хотелось там видеть?

- «Реал» еще поборется в ответном матче и англичанам будет сложно. Но я хочу, чтобы в финал вышел именно «Манчестер Сити».

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- То есть в этой паре пока еще ничего не понятно?

- Именно так. Тем более ответная игра пройдет на поле «Реала».

- Кого бы вам хотелось видеть победителем нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов?

- «Манчестер Сити»», потому что это моя привязанность. Я иду за Гвардиолой и посматриваю ему в след, что он еще сделает.

Елена Григорьевская