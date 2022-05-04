Эксперты оценили шансы «Реала» и «Манчестер Сити» на выход в финал Лиги чемпионов

Эксперты букмекерских контор оценили вероятность выхода в финал команд в противостоянии «Реала» и «Манчестер Сити».

Согласно данным оценки аналитиков, фаворитом на попадание в главный еврокубковый матч года является «Манчестер Сити» – вероятность его попадания на «Ливерпуль» составляет 81%, шансы «Реала», который будет играть ответный матч у себя дома, намного ниже – 19%.

Отметим, что первая встреча завершилась победой «Ман Сити» со счётом 4:3.

Прямая текстовая трансляция ответного полуфинального матча начнётся в 22:00 на нашем сайте.