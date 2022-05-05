Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Патрис Эвра жёстко потроллил игроков «Манчестер Сити» после их неудачи в полуфинале Лиги чемпионов.

Француз, который провел восемь лет в «Юнайтед» и помог клубу добиться славы в Лиге чемпионов в 2008 году, опубликовал в социальных сетях фотографию, на которой он сидит рядом с другим европейским героем из прошлого «красных дьяволов», сэром Бобби Чарльтоном.

«Как вы думаете, сколько лет мне и сэру Бобби придется еще ждать? 1, 5, 90 лет?» - подписал фотографию Эвра, намекая на систематические неудачи «Сити» в Лиге чемпионов.

«Горожане» не смогли удержать преимущество в счете по сумме двух матчей в ответной игре с «Реалом», пропустив два гола в компенсированное время и еще один в овертайме.