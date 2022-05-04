Где смотреть матч «Реал» - «Манчестер Сити» онлайн

Второй финалист Лиги чемпионов определится в среду вечером, когда ответный матч проведут «Реал» и «Манчестер Сити».

Трансляцию поединка на каналах «Матч ТВ» и «Матч! Футбол 1» смотрите в 22:00 по московскому времени. Также вас ждёт прямая текстовая трансляция матча на LiveResult.Ru.

В первом полуфинале Лиги чемпионов «Манчестер Сити» и «Реал» устроили яркое шоу. Победа «горожан» со счётом 4:3 означает, что ответный поединок в Мадриде должен получиться не менее захватывающим. На кону – путёвка в финал и возможность побороться на престижнейший трофей континента.