Зеедорф: «При всем уважении к «Сити», традиции не создаются за пару лет»

Бывший подопечный Карло Анчелотти Кларенс Зеедорф прокомментировал неудачу «Манчестер Сити» в полуфинальном противостоянии Лиги чемпионов с «Реалом».

«При всем уважении к «Сити», традиции не создаются ни за пару лет, ни за десять», - сказал Зеедорф в интервью Amazon Prime.

Он добавил, что мадридский клуб является намного более опытной командой , чем «Манчестер Сити», который только относительно недавно поднялся вверх в иерархии европейских топ-клубов.

«В Мадриде, когда ты вылетаешь из 1/8 финала, ты не можешь выходить на улицу. В Манчестере нет такого давления, и игроки не несут такой же ответственности», - добавил бывший футболист.

Зеедорф дважды выигрывал Лигу чемпионов в «Милане» под руководством нынешнего тренера «Реала» Карло Анчелотти.