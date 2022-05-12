Де Брёйне рассказал о своей реакции на камбэк «Реала» в Лиге чемпионов

Лидер средней линии «Манчестер Сити» Кевин де Брёйне вспомнил о поражении от мадридского «Реала» в полуфинале Лиги чемпионов.

«Невозможно объяснить эти безумные пять минут в конце. Дело не в том, что мы сыграли плохо, просто непонятно, как это произошло. Я был в шоке, очень неприятные ощущения. Но что случилось, то случилось», - цитирует бельгийского полузащитника Sky Sports.

Напомним, что в ответном матче на «Сантьяго Бернабеу» английский клуб вел в счете, однако по занавес встречи пропустил два гола в течение двух минут. Игра была переведена в овертайм, где Карим Бензема с пенальти принес итоговую победу «королевскому клубу» (3:1).