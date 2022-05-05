Анчелотти: «Реалу» помогает великая история»

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти поделился впечатлениями от победы своей команды над «Манчестер Сити».

«Произошло то же, что и ранее против «ПСЖ» и «Челси». История «Реала» помогает нам добиваться успеха в ситуациях, когда кажется, что всё уже кончено. Игра была близка к концу, но мы смогли найти в себе силы. Когда мы сравняли счёт, на нашей стороне было психологическое преимущество. Меня не посещали мысли о том, что шансов не осталось – у меня не было времени об этом задумываться.

Матч с «Ливерпулем» станет для нас огромным вызовом. Мы очень рады оказаться там. Это будет фантастическая игра для всего футбола», – заявил Анчелотти после сегодняшнего триумфа своей команды.