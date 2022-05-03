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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Гвардиола ушел от вопроса по поводу чемпионского коридора для «Реала»

03 Мая 2022 • 21:10 Комментировать (1)
Реал Мадрид
...
Манчестер Сити
2.95 4.10 2.15
Через 23 ч. 32 мин.

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола ушел от ответа на вопрос по поводу создания чемпионского коридора для игроков «Реала» перед ответным матчем Лиги чемпионов.

«Нет, у меня нет мнения на этот счет. Это вопрос к УЕФА», - сказал Гвардиола.

Мадридский «Реал» после субботней победы над «Эспаньолом» официально оформил чемпионство в Ла Лиге. По традиции, следующий соперник обычно организовывает специальный коридор для триумфаторов.

«Я понимаю, что вы спрашиваете меня о Ла Лиге, о том, что «Реал» стал чемпионом, но как представитель «Манчестер Сити», я поздравляем их, но это Лига чемпионов», - сказал Гвардиола.

Ответная игра полуфинального противостояния между "Реалом" и "Манчестер Сити" пройдет в среду, 4 мая. Первая игра закончилась со счетом 4:3 в пользу англичан.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Манчестер Сити Хосеп Гвардиола
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РЕАЛ МАДРИД МАНЧЕСТЕР СИТИ
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