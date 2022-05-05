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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Фернандиньо повторил достижение Дрогба в Лиге чемпионов

05 Мая 2022 • 12:45 Комментировать
Реал Мадрид
3:1
Манчестер Сити
окончен после доп. времени

Полузащитник «Манчестер Сити» Фернандиньо повторил достижение Дидье Дрогба в Лиге чемпионов. Футболист стал одним из самых возрастных игроков, появившихся на поле в матче Лиги чемпионов в свой день рождения.

В день игры с «Реалом» полузащитнику исполнилось 37 лет. Ранее, в марте 2015 года, свой 37-й день рожденья на поле отметил нападающий «Челси» Дидье Дрогба.

Единственным футболистом, который вышел в стартовом составе матча Лиги чемпионов в более «зрелом» возрасте является голкипер «Арсенала» Дэвид Симен. В сентябре 2001 года он отстоял игру в воротах на свой 38-й день рождения.

Личный праздник не помог Фернандиньо помочь своему клубу попасть в финал турнира. «Манчестер Сити» уступил «Реалу» в полуфинальном противостоянии по сумме двух встреч со счетом 5:6.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Фернандиньо Манчестер Сити Дидье Дрогба Арсенал Лондон Дэвид Симен
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