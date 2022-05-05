Линекер: «Манчестер Сити» был лучше, но проиграл из-за невезения

Известный английский экс-футболист, а ныне эксперт Гари Линекер в своих социальных сетях высказался по поводу ответного полуфинального поединка в Лиге чемпионов между «Манчестер Сити» и мадридским «Реалом».

Линекер заявил, что футболисты манчестерской команды были явно лучше, но они проиграли из-за невезения. Эксперт отметил, что мадридский «Реал» проявил невероятный характер и снова победил. Экс-игрок удивился тому, откуда «королевский клуб» черпает силы и вдохновение для побед.

Напомним, что в ответном поединке подопечные Карло Анчелотти одержали победу над «Манчестер Сити» со счётом 3:1 и пробились в финал Лиги чемпионов.