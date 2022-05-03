Стоунс и Уокер пропустят матч против «Реала»

Защитники «Манчестер Сити» Джон Стоунс и Кайл Уокер не помогут своей команде в ответном матче полуфинала Лиги чемпионов против мадридского «Реала». Оба футболиста находятся вне игры из-за травмы.

Хосеп Гвардиола ранее заявил на своей пресс-конференции, что Кайл Уокер из-за своего повреждения может больше не выйти на поле в оставшихся матчах нынешнего сезона. Что касается Стоунса, англичанин усугубил свою предыдущую травму в первом тайме матча против «Реала», который проходил на прошлой неделе.

Напомним, что «Манчестер Сити» выиграл первый матч полуфинала Лиги чемпионов против мадридского «Реала» со счётом 4:3. Завтра состоится ответный поединок.