Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Лига чемпионов

Стоунс и Уокер пропустят матч против «Реала»

03 Мая 2022 • 16:20 Комментировать
Реал Мадрид
...
Манчестер Сити
2.95 4.10 2.15
04.05 22:00

Защитники «Манчестер Сити» Джон Стоунс и Кайл Уокер не помогут своей команде в ответном матче полуфинала Лиги чемпионов против мадридского «Реала». Оба футболиста находятся вне игры из-за травмы.

Хосеп Гвардиола ранее заявил на своей пресс-конференции, что Кайл Уокер из-за своего повреждения может больше не выйти на поле в оставшихся матчах нынешнего сезона. Что касается Стоунса, англичанин усугубил свою предыдущую травму в первом тайме матча против «Реала», который проходил на прошлой неделе.

Напомним, что «Манчестер Сити» выиграл первый матч полуфинала Лиги чемпионов против мадридского «Реала» со счётом 4:3. Завтра состоится ответный поединок.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Манчестер Сити Кайл Уокер Джон Стоунс
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
РЕАЛ МАДРИД МАНЧЕСТЕР СИТИ
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
03.05  22:00 Вильярреал ... Ливерпуль 5.00 4.10 1.68
Все матчи
Новости
Сегодня, 03 Мая
17:00 · Лига чемпионов
Гвардиола: «Надеюсь, мы сможем показать лучшую версию себя и выйти в финал»
16:48 · Лига чемпионов
«Всё занято!» - дурная примета для «Манчестер Сити» перед матчем с «Реалом»
16:24 · Лига чемпионов
Гвардиола поздравил Анчелотти с победой в Ла Лиге
16:20 · Лига чемпионов
Стоунс и Уокер пропустят матч против «Реала»
15:35 · Лига чемпионов
Чеферин рассказал о возможных изменениях в Лиге чемпионов
14:56 · Лига чемпионов
Анчелотти подтвердил, что Алаба пропустит ответный матч с «Манчестер Сити»
14:48 · Лига чемпионов
Анчелотти: «Реал» не случайно оказался в полуфинале»
14:44 · Испания. Ла Лига
Модрич: «Нас не волнует чемпионский коридор от «Атлетико», мы сосредоточены на завтрашней игре»
14:07 · Лига чемпионов
«Реал» не хочет продавать Каземиро
11:13 · Лига чемпионов
Эмери: «Вильярреал» всегда хорошо играет дома
09:46 · Лига чемпионов
Клопп об ответном матче с «Вильярреалом»: «Ливерпуль» должен быть готов терпеть
00:09 · Лига чемпионов
13 клубов уже обеспечили участие в Лиге чемпионов 2022/23
02 Мая
21:21 · Лига чемпионов
Тарханов: «Было бы очень плохо, если навсегда отстранили, а так – можем играть через год, как снимут санкции»
21:13 · Россия. Премьер-лига
Евгений Ловчев: «На международную арену мы без сомнения вернёмся» 1
21:05 · Лига Европы
Борис Игнатьев - об отстранении российских клубов от еврокубков: «Надеялся на Чеферина, а сейчас уже не знаю»
Все новости
Рекомендуем