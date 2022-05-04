Каземиро сыграет в ответном матче с «Манчестер Сити»

Бразильский полузащитник «Реала» Каземиро сможет помочь мадридской команде в ответном полуфинальном поединке Лиги чемпионов с «Манчестер Сити».

Наставник «Реала» Карло Анчелотти рассказал журналистам, что бразильский полузащитник сможет выйти на поле в ответном матче с «горожанами». Тренер отметил, что Каземиро очень важен для мадридского клуба, так как он позитивно влияет на коллективную сыгранность и всегда проделывает большой объём работы.

Напомним, что в первом матче «Манчестер Сити» одержал трудовую победу со счётом 4:3. Ответный поединок состоится сегодня в 22.00 по московскому времени.