Родриго - первый вышедший на замену автор дубля «Реала» в матче Лиги чемпионов с 2018 года

Во втором полуфинальном ответном матче Лиги чемпионов мадридский «Реал» принимает в домашнем матче «Манчестер Сити». Матч перешел в стадию дополнительного времени, и это случилось благодаря двум голам Родриго, забитым буквально в течение пары минут, причем уже в момент, когда основное время матча истекло.

Родриго, вышедший на замену, стал первым игроком «Реала» с 2018 года, который сделал дубль в матче Лиги чемпионов после выхода на замену. Тогда это был Гарет Бэйл - в финале ЛЧ 2017/2018, в памятном матче против «Ливерпуля».

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