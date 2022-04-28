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Лига чемпионов

Оуэн: «Реал» ощущает себя фаворитом ответной встречи с «Манчестер Сити»

28 Апреля 2022 • 12:38 Комментировать
Реал Мадрид
...
Манчестер Сити
3.35 3.85 2.02
04.05 22:00

Бывший нападающий «Реала» и сборной Англии Майкл Оуэн высказался о выступлениях «сливочных» в Лиге чемпионов.

Напомним, «Реал» вышел в полуфинал турнира, где в первом матче уступил «Манчестер Сити» (3:4).

«Реал» очень опытен. Он выжидает и цепляется, их невозможно ошарашить», — сказал Оуэна в эфире BT Sport.

Экс-футболист отметил, что после игры в Манчестере команда Карло Анчелотти ощущает себя фаворитом ответного матча, который пройдёт в Мадриде на «Сантьяго Бернабеу».

Ответная встреча между «Реалом» и «Манчестер Сити» состоится в среду, 4 мая. Начало — в 22:00 по московскому времени.   

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Манчестер Сити Майкл Оуэн
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РЕАЛ МАДРИД МАНЧЕСТЕР СИТИ
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