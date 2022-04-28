Оуэн: «Реал» ощущает себя фаворитом ответной встречи с «Манчестер Сити»

Бывший нападающий «Реала» и сборной Англии Майкл Оуэн высказался о выступлениях «сливочных» в Лиге чемпионов.

Напомним, «Реал» вышел в полуфинал турнира, где в первом матче уступил «Манчестер Сити» (3:4).

«Реал» очень опытен. Он выжидает и цепляется, их невозможно ошарашить», — сказал Оуэна в эфире BT Sport.

Экс-футболист отметил, что после игры в Манчестере команда Карло Анчелотти ощущает себя фаворитом ответного матча, который пройдёт в Мадриде на «Сантьяго Бернабеу».

Ответная встреча между «Реалом» и «Манчестер Сити» состоится в среду, 4 мая. Начало — в 22:00 по московскому времени.