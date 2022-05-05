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Лига чемпионов

Аршавин назвал «Манчестер Сити» бесхребетной командой

05 Мая 2022 • 10:18 Комментировать
Реал Мадрид
3:1
Манчестер Сити
окончен после доп. времени

Экс-нападающий петербургского «Зенита» и лондонского «Арсенала» Андрей Аршавин поделился мнением по поводу ответного матча ½ финала Лиги чемпионов между мадридским «Реалом» и «Манчестер Сити». «Горожане» потерпели поражение со счетом 1:3 и вылетели из турнира.

«Манчестер Сити» оказался бесхребетной командой, у «горожан» не было плана «Б». У них есть реальные проблемы, им не хватает форвардов», - поведал Аршавин в эфире телеканала «Матч ТВ».

В решающем поединке Лиги чемпионов сезона-2021/2022 «Реал» встретится с «Ливерпулем». Матч пройдет в Париже 28 мая.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Андрей Аршавин Манчестер Сити
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