Аршавин назвал «Манчестер Сити» бесхребетной командой

Экс-нападающий петербургского «Зенита» и лондонского «Арсенала» Андрей Аршавин поделился мнением по поводу ответного матча ½ финала Лиги чемпионов между мадридским «Реалом» и «Манчестер Сити». «Горожане» потерпели поражение со счетом 1:3 и вылетели из турнира.

«Манчестер Сити» оказался бесхребетной командой, у «горожан» не было плана «Б». У них есть реальные проблемы, им не хватает форвардов», - поведал Аршавин в эфире телеканала «Матч ТВ».

В решающем поединке Лиги чемпионов сезона-2021/2022 «Реал» встретится с «Ливерпулем». Матч пройдет в Париже 28 мая.