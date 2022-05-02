Алаба пропустил тренировку «Реала» из-за травмы

«Реал» начал подготовку к ответному полуфинальному матчу Лиги чемпионов против «Манчестер Сити» без центрального защитника Давида Алабы.

Тренировка прошла в воскресенье, на следующий день после завоевания титула чемпионов Ла Лиги. Игроки ограничились упражнениями на развитие мышц и ударами по воротам.

Тренировку пропустил центральный защитник клуба Давид Алаба. Футболист повредил подколенное сухожилие в матче с «Осасуной» и был также заменен после первого тайма в первой игре с «горожанами». Его участие в матче пока остается под вопросом.

Ответная игра между «Реалом» и «Манчестер Сити» состоится в среду, 4 мая.