Раскрыты слова Анчелотти Пересу после фантастического камбэка «Реала»

Мадридский «Реал» стал финалистом Лиги чемпионов, одержал невероятную победу над «Манчестер Сити» в ответном матче на «Сантьяго Бернабеу». После окончания встречи наставник команды Карло Анчелотти поблагодарил президента клуба Флорентино Переса за доверие.

«Благодарю, что позвали меня, президент», - сказал «Папа Карло» руководителю «сливочных».

«Реал» отпраздновал волевую победу над «горожанами» (3:1 д.в.), проигрывая до 90-й минуты со счетом 0:1. Мадридцы одолели чемпиона АПЛ по сумме двух матчей – 6:5.

В финале «Реалу» будет противостоять «Ливерпуль». Встреча состоится в Париже 28 мая.